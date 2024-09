Nutella, arriva quella vegana: al posto del latte ceci e sciroppo di riso

In questi giorni, sugli scaffali dei supermercati arriva la Nutella plant-based, la versione 100% vegetale della crema spalmabile di Ferrero. A 60 anni dal primo vasetto - era il 1964 quando la nuova crema a base di nocciole e cacao debuttava - l'azienda di Alba (Cuneo) porta sul mercato la nuova ricetta che risponde innanzitutto alla domanda di chi segue una dieta a prevalenza vegetale senza bandire le proteine animali, i cosiddetti flexitariani, che in Italia si stima siano 12,5 milioni. Ma parla anche a chi ha intolleranze al lattosio. Come la classica, anche questa versione è senza glutine ma in più è "certificata dalla Vegetarian Society come 'vegan approved'", strizzando l'occhio anche a chi ha abbracciato questo tipo di dieta.