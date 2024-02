I Neanderthal usavano la colla per impugnare meglio gli strumenti

Avevano infatti messo a punto una tecnica per produrla: una mistura di ocra e bitume per fissare la parte degli strumenti da impugnare, ma che non rimaneva attaccata alla mano. A scoprirlo uno studio pubblicato sulla rivista "Science Advances" e guidato dall 'Università di Tubinga e dai Musei Nazionali di Berlino , in Germania. La ricerca si è basata sull'analisi di alcuni manufatti in pietra provenienti dal sito archeologico francese di Le Moustier e che non erano quasi stati esaminati fin dal loro ritrovamento negli anni sessanta.

Tgcom24

Gli studiosi hanno riesaminato strumenti neandertaliani risalenti a un periodo compreso tra 120mila e 40mila anni fa, riscoperti durante una revisione interna delle collezioni del museo tedesco. Sugli utensili c'erano tracce di una miscela di ocra, un pigmento presente in natura, e bitume, un componente dell'asfalto che si può trovare anche nel terreno.

L'alto contenuto di ocra ha inizialmente confuso gli autori dello studio, perché avrebbe fatto perdere le proprietà adesive del bitume, ma hanno poi scoperto che utilizzando bitume liquido l'ocra è necessaria per ottenere un materiale malleabile, abbastanza appiccicoso da consentire a uno strumento in pietra di rimanervi bloccato, ma non troppo da incollarsi alle mani, rendendolo quindi un materiale adatto per un manico. Inoltre, nella zona di Le Moustier l'ocra e il bitume dovevano essere raccolti da luoghi distanti: ciò indica un grande sforzo e un'attenta pianificazione nella preparazione di questa colla.

È una delle migliori prove delle loro capacità L'utilizzo di materiali adesivi era noto per i primi Homo sapiens che vivevano in Africa, ma non per i primi Neanderthal europei, e rappresenta quindi una delle migliori prove materiali delle capacità cognitive e del livello di evoluzione culturale di questi cugini degli esseri umani moderni.