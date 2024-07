Moda, nel Paleolitico sviluppati i primi aghi per decorare gli abiti

Quando è nata la moda? La nascita risalirebbe al Paleolitico quando sono stati sviluppati i primi aghi dotati di cruna (ovvero il buco in cui far passare il tendine o il filo per cucire) per decorare e personalizzare gli indumenti: l'abbigliamento, che fino ad allora era stato visto come una semplice protezione dal freddo, è così passato a essere un mezzo per esprimere la propria identità. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances dall’Università di Sydney, in Australia.