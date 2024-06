Lo Stretto di Messina a piedi: la traversata da record in diretta sui siti Tgcom24 e SportMediaset

L'atleta di slackline Red Bull, Jaan Roose, attraverserà lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia larga 1,9 cm, a una altezza di oltre 200 metri sul livello del mare. A partire da luglio 2024 (con scelta della data ufficiale in base alle condizioni meteo), l'estone affronterà un percorso di oltre 3,5 chilometri, la distanza che separa la costa calabrese da quella siciliana. "Messina Crossing" sarà in diretta televisiva sul canale 20 e in streaming sui siti di SportMediaset e Tgcom24.