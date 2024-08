Lago di Como, cittadini si mobilitano per salvare il castello "degli amanti" di Veleso

Per questo motivo chi vive Veleso da anni - non solo residenti, non solo chi qui è nato e ci torna per le vacanze, ma anche chi ha scoperto questa perla nascosta del Lario - ha deciso di darsi da fare e lanciare una petizione affinché il prezioso edificio venga restaurato come merita. L’idea è stata di Pierangelo Cofferati, di professione bancario, con la passione per la politica e l’accoglienza a cui va il merito di avere recuperato nel 2014 un altro punto di riferimento di questo borgo: lo storico hotel Cadorna che per gli abitanti di Veleso con il suo bar era stato fino al 2001 il cuore pulsante per lo svago del piccolo comune montano. Da quando lui lo ha comprato nel 2014 trasformandolo nel Cadorna Chalet i turisti sono ritornati numerosi: "Questo Castello è di privati – spiega Cofferati – ma non possiamo assistere impotenti al suo decadimento. Sapesse quanti turisti ospiti del mio chalet mi chiedono se sia possibile entrare". La questione è nota, il Comune di Veleso si è sempre fatto parte attiva per cercare una soluzione: "Abbiamo addirittura contattato i Templari affinché intervenissero loro – spiega Maurizio Bolzani, Assessore al turismo di Veleso – ma questa petizione lanciata dalla pagina Facebook "Viviamo Veleso" ci ricorda quanto sia importante non mollare l’obiettivo che come amministrazione ci siamo dati per rispetto di tutta la Comunità".