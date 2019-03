L'Isola delle Femmine è in "svendita": un milione di euro ed è vostro

L'Isola delle Femmine torna in vendita. Ed è pure in saldo. Costa come un attico di Manhattan o una villa in Toscana. Con 1 milione di euro questo pezzo di terra circondato dalle acque azzurre del Mar di Sicilia potrebbe essere vostro. Sono due anni che la famiglia di aristocratici che la possiede cerca di venderla, finora senza successo. Da qui l'idea dello sconto. Dai 3,5 milioni di euro chiesti nel 2017, oggi l'"Isolotto", come lo chiamano i Palermitani, viene via a meno della metà.