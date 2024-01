Giornata mondiale dell'abbraccio: la stretta che fa bene alla salute

Tgcom24

L'abbraccio: gesto semplice ma significativo per il benessere Nell'intervista rilasciata a "Caffè & Psichiatria", canale tematico YouTube di "Psychiatry on line Italia", nato in collaborazione con la Società Italiana di Psichiatria (SIP), Bondi ha sottolineato il significato e l'importanza di un gesto così semplice e significativo per il nostro benessere.

"L'abbraccio sottintende due cose: la prima è il contatto fisico, l'altro aspetto è quello dell'accoglimento dell'altro - spiega Bondi. - Abbracciarsi significa avere la sicurezza che qualcuno si prende cura di te. Si abbraccia per consolare e per calmare, per esprimere la gioia di vedersi e quando ci si congeda da una persona l'abbraccio significa, come lo è anche quello della mamma, vai e cammina nel mondo, sapendo che ci sono. Questo è rassicurante".

"Non si deve trascurare la fisicità dei rapporti, - continua Bondi, - un abbraccio vale quanto le parole. Fa parte del linguaggio del corpo ed è altrettanto importante di quello verbale".

Come nasce la Giornata mondiale dell'abbraccio A ricordarci i benefici di questo gesto, ogni anno, c'è la Giornata mondiale dell'abbraccio, nata negli Usa nel 1986, grazie a un'iniziativa del reverendo Kevin Zaborny, con l'obiettivo primario di alleviare la tristezza percepita nel mese di gennaio e sottolineare così l'importanza dello scambio.

Cosa dice la scienza Diversi gli studi a sostegno del potere rassicurante e benefico degli abbracci. Un gruppo di ricercatori della Carnegie Mellon University, invitando un campione di 400 adulti ad abbracciarsi giornalmente per due settimane ed esponendoli a un virus respiratorio, ha scoperto per esempio che più abbracci ricevevano, minore era il rischio di infezione.

Come garantirci la giusta dose di abbracci quotidiana? I ricercatori non hanno dubbi, basta praticare sport di contatto, farsi fare un massaggio, accarezzare noi per primi un animale domestico o semplicemente abbracciare noi stessi più frequentemente.