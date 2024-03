La Gioconda è "il capolavoro più deludente al mondo".

La classifica

"Per creare la nostra classifica, abbiamo analizzato il linguaggio delle recensioni (cercando in particolare parole come 'deludente' e 'sopravvalutato', ma anche frasi positive come 'sottovalutato' e 'da non perdere') e il rapporto tra recensioni con valutazioni elevate e quelle con valutazioni basse - spiega CouponBirds -. È importante notare che molto spesso non è l'opera d'arte in sé a deludere, ma l'esperienza di visita. Molte delle più grandi opere d'arte di tutti i tempi sono vittime del loro stesso successo, tra folle disorganizzate e prezzi dei biglietti costosi".