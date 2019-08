Sulmona si veste a festa per la Giostra cavalleresca: la regina è Simona Ventura

Migliaia di visitatori hanno assistito a Sulmona, nel cuore dell’Abruzzo, la XXV edizione della Giostra Cavalleresca, una manifestazione in costume "dalla parte degli animali". Per il Palio di quest’anno, conquistato dal Borgo San Panfilo tra gli applausi del pubblico e della Regina Giovanna d’Aragona impersonata da Simona Ventura, il Comitato Promotore e l’Associazione Cuturale Giostra di Sulmona hanno adottato una serie di accorgimenti per il benessere dei cavalli: maggiori visite a cavalli e cavalieri (oltre a quelle obbligatorie), nessuna sbarra alla partenza ma solo due palafrenieri in campo per garantire la sicurezza degli animali, al bando ogni genere di aiuti artificiali, come speroni e frustini. Attenzioni che saranno mantenute anche per l’attesissima Giostra Cavalleresca d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia prevista il 3 agosto in versione notturna (ore 21,30).