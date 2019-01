Spazio, smaltire i rifiuti? Il piano per farli diventare stelle cadenti: ecco come

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Lo studio dell'artista ambientalista olandese Daan Roosegaarde ha lanciato una campagna per aiutare lo Spazio a smaltire gli 8,1 milioni di chilogrammi di rifiuti che orbitano attorno alla Terra. Migliaia di persone, da bambini e studenti a esperti dell'Agenzia spaziale europea, hanno contribuito alla mostra Space Waste Lab con idee presentate allo Space Waste Lab Symposium di Kunstlinie ad Almere, in Olanda. Il progetto principale che più è piaciuto è stato quello secondo cui i rifiuti possono diventare stelle cadenti, catturandoli e lanciandoli nell'atmosfera e creare così uno spettacolo visibile a occhio nudo dalla superficie terrestre. E, largo alla fantasia, i rifiuti una volta caduti possono essere recuperati per costruire nuove abitazioni sulla Luna.



