05 gennaio 2024 16:32

Fotogallery - A Milano magia e scienza si fanno gioco: continua l'esperienza di Chaos Lab

Dopo il grande successo di pubblico registrato durante le feste natalizie, continua a Milano, nei weekend di gennaio, "Chaos Lab", la nuova esperienza immersiva dedicata alla scienza ideata da Fever, piattaforma leader per l’intrattenimento dal vivo, e aperta presso Spazio Bergognone 26, in via Bergognone 26. Per la prima volta in Europa e in Italia, "Chaos Lab - Gioca con la scienza!" è proprio un grande "laboratorio" dedicato a tutti gli appassionati di scienza, giovanissimi e non solo, per giocare con contenuti educativi: un'ora circa di puro divertimento tra stanze al neon, postazioni con slime colorati, aree destinate alla matematica e tante altre attività per imparare e dare libero sfogo alla creatività, divertendosi. Con il Dottor Splat, protagonista nel suo laboratorio di pazzi esperimenti (come il dentifricio dell'elefante ed esplosioni di ghiaccio secco) di uno spettacolo unico in cui per 15 minuti scienza e arte comica si combinano in un'esperienza educativa pensata per bimbi da 6 a 12 anni. Si passa poi a Math Lab, un'area dedicata al mondo della matematica con tanti giochi a tema. Il percorso prosegue nella Neon Room, dove i più piccoli possono dare libero sfogo alla fantasia e scatenare la creatività con colori fluorescenti sulle pareti della stanza. Nel Gravity Lab troviamo una grande parete magnetica che permette ai visitatori di sperimentare la gravità inventando un tetris di rampe e piste per palline, mentre il Light Lab è lo spazio per immergersi in un arcobaleno di colori dando spazio all'immaginazione. La Ball Pit è la grande vasca luminosa di palline, dove i bambini possono immergersi e giocare liberamente. Ma il vero Chaos arriva nella Slime Station: qui i visitatori sono invitati a sbizzarrirsi nel creare forme nuove attraverso gli slime colorati, le paste modellabili più divertenti di sempre. Per finire, non si può abbandonare il Chaos Lab senza essersi decontaminati: attraverso il Decontamination Tunnel ci si rimette piede nella realtà dopo una fresca doccia di luci.