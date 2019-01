Ecco lo scanner portatile che verifica la freschezza del cibo nei supermercati

Come capire se un prodotto che stiamo acquistando al supermercato è ancora fresco? Presto sarà la tecnologia a venirci in aiuto. In Germania, infatti, i ricercatori di Fraunhofer (un'organizzazione tedesca che raccoglie 60 istituti di ricerca applicata) hanno messo a punto uno scanner portatile per alimenti che consentirà, ai consumatori e agli operatori dei supermercati, di verificare la bontà del cibo. Il dispositivo tascabile utilizza misurazioni a infrarossi per determinare il livello di maturazione e la durata di conservazione dei prodotti e visualizza i risultati tramite un'apposita applicazione. Lo scanner invia attraverso il Bluetooth i dati rilevati a un database affinché vengano analizzati. Successivamente, i risultati del test vengono trasmessi a un'app sullo smartphone che li mostra all'utente e indica il tempo rimanente di freschezza del prodotto alimentare, in diverse condizioni di conservazione o, in casi peggiori, rileva che la sua durata di conservazione è già scaduta. Inoltre, al consumatore vengono forniti suggerimenti su modi alternativi di utilizzare il cibo che ha già superato la data di scadenza. La fase iniziale di test dello scanner è prevista nei primi mesi del 2019 e servirà a esaminare il modo in cui i consumatori reagiscono al dispositivo.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News