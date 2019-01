Cina, nel deserto del Gobi un assaggio della vita su Marte: ecco come si vive sul Pianeta Rosso

Come si vive su Marte? Il programma C-Space Project Mars Base della Cina, ambientato nell'immenso deserto del Gobi, prova a darne un assaggio, pur restando sulla Terra. C-Space permette infatti ai visitatori di capire cosa vuol dire vivere in ambienti chiusi dove ogni aspetto della vita quotidiana deve essere controllato con risorse molto limitate. L'acqua deve essere recuperata e riciclata fino all'ultima goccia. Il sostentamento alimentare deve contenere molte proteine per mantenere gli occupanti della base alimentati e in forma. E fare una passeggiata fuori significa mettere una tuta spaziale e passare attraverso la cabina di pressurizzazione. La base di Marte, situata nella provincia di Gansu, occupa una superficie di 1.114,5 metri quadrati nel Gobi, un luogo destinato a ricreare il più possibile lo stato attuale del Pianeta Rosso grazie al suo clima rigido e alle tempeste di sabbia.