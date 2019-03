All aeroporto di Singapore il nuovo terminal con una cascata e una foresta pluviale

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Secondo i progettisti sarà il termina aeroportuale più bello del mondo: costato 1,25 miliardi di dollari, si chiamerà Jewel (gioiello) e aprirà a fine anno all'interno dell'aeroporto Changi di Singapore. Al suo interno il nuovo terminal di 10 piani avrà migliaia di alberi e piante, tanto da creare una vera e propria foresta pluviale, arricchita da una cascata alta 40 metri al centro della struttura. E durante le ore notturne la cascata si trasformerà in uno spettacolo di suoni e luci per allietare i passeggeri in transito.