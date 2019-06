"Cosa mangiano i bambini nel mondo?": il viaggio del fotografo Gregg Segal

"Cosa mangiano i bambini nel mondo?" è la domanda che si è posto il fotografo Gregg Segal che ha realizzato un lungo viaggio per raccogliere le abitudini alimentari dei più piccoli. In tre anni, l'artista ha visitato ben 9 paesi. Ogni foto ritrae un bambino con il cibo che mangia in un'intera settimana. Il reportage fotografico è stato anche pubblicato in un libro intitolato "Daily Bread: What Kids Eat Around the World".