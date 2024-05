Metà rettile e metà uccello: un fossile di pelle svela un dinosauro "ibrido"

Un fossile di pelle di un dinosauro vissuto circa 130 milioni di anni fa, un Psittacosaurus, noto per il grosso becco robusto e ricurvo e la presenza di piume su dorso e coda, svelerebbe la sua natura "ibrida": per metà rettile e per l'altra metà uccello.

La scoperta si deve a uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e guidato dal College universitario di Cork, in Irlanda.