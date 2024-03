La Finlandia è il Paese più felice al mondo, Israele al quinto posto

Ultimo l’Afghanistan. L’Italia è solo 41esima. Sorprende la marcata differenza fra il quinto posto di Israele e il 102esimo per la Palestina. La top ten resta abbastanza invariata rispetto al pre-Covid: comprende tutti e cinque i Paesi nordici, inclusa la Danimarca al secondo posto. Ci sono però dei cambiamenti, con alcuni Paesi dell’Europa orientale che scalano posti in classifica. Salgono infatti Repubblica Ceca, Lituania, e Slovenia. Stati Uniti e Germania scendono al 23esimo e al 24esimo posto. La ricerca si concentra quest'anno per la prima volta sull'analisi della felicità nelle diverse fasi della vita.

La ricetta della felicità - Pur perdendo sei centesimi di punto – 7,74/10 contro i 7,80 di dodici mesi fa – la Finlandia conferma la sua egemonia. Per i finlandesi pa ricetta della felicità è semplice: una combinazione di elementi che da sempre scandiscono l'esistenza di questo popolo, ovvero la connessione con la natura, uno stile di vita equilibrato, cibo fresco e un approccio alla vita sostenibile. Secondo i finlandesi, infatti, la felicità non è un mistero ma un insieme di abilità da apprendere e mettere in pratica ogni giorno. Da una passeggiata nel bosco o un tuffo in mare dopo la sauna a un pasto preparato con ingredienti locali appena raccolti: sono questi i piccoli segreti per essere felici.

Sul podio anche Danimarca e Islanda - Anche qui conferme: come nell’edizione 2023, il podio è occupato dalle stesse piccole comunità nordiche di Danimarca e Islanda. Al quarto posto ancora l’area baltica, con la Svezia, che ha scalzato Israele, sul cui ranking la guerra scoppiata il 7 ottobre influisce, ma in misura ancora trascurabile, essendo il tutto una media pesata in cui il conflitto influisce per tre mesi scarsi su trentasei). A completare la top 10 ci sono, nell’ordine, Olanda, Norvegia, Lussemburgo, Svizzera e Australia.

Italia in declino - L’Italia scende al 41esimo posto, appena sopra il Guatemala ma parecchio sotto il Kosovo e la Romania, solo per citarne due. Il suo gradimento fra giovani e anziani non è molto distante: i primi la posizionano al 41esimo posto, i secondi al 38esimo. Perde però diverse posizioni rispetto all’edizione del 2023, quando era 33esima.

Sorpresa per Israele - L’anno scorso Israele era risalita di quattro posizioni e si posizionava a un passo dal podio, quarta. Quest’anno scende invece di un posto ma rimane comunque fra i primi cinque. Gli under 30 lo premiano con il secondo posto. Tuttavia, nel report si specifica che la ricerca è stata realizzata in un periodo del 2023 antecedente agli attacchi del 7 ottobre. La Palestina emerge invece come uno dei luoghi più infelici al mondo: è al 102esimo posto su 143.

I parametri - Il rapporto rileva che i paesi più felici non includono più nessuno di quelli più grandi del mondo. La classifica si base sulle valutazioni delle persone in merito alla soddisfazione per la propria qualità della vita, oltre che sul Pil pro capite, sul sostegno sociale, sull'aspettativa di vita in buona salute, sulla libertà, la generosità e la corruzione.