Dinosauri, la loro estinzione ha aiutato la diffusione della vite

La ricerca ha permesso la scoperta di nove nuove specie di semi fossili comparse tra 60 e 19 milioni di anni fa in Colombia, Panama e Perù. Questi reperti sono, infatti, solo di poco più giovani di quelli di 66 milioni di anni fa trovati in India, un'apparizione avvenuta non a caso quando un enorme asteroide colpì la Terra causando l'estinzione dei dinosauri.