Cristoforo Colombo, era davvero genovese? O forse era spagnolo ed ebreo?

Il documentario è stato trasmesso dalla TVE (televisione pubblica) iberica e ricostruisce i passaggi dell'indagine in un tono "da thriller" che di fatto avvalora le origini spagnole ed ebraiche di Colombo. Una vittoria anche per Francesc Albadaner, storico e difensore delle origini catalane del navigatore, nonché autore del libro"La catalanidad de Colon". Nella narrazione c'è una scena in cui il medico forense si confronta con lo scrittore: "Sia nel cromosoma Y (ereditato dal padre) che nel Dna mitocondriale (ereditato dalla madre) di Hernando ci sono tratti compatibili con l'origine ebraica", spiega Llorente. Albadaner sottolinea il suo pensiero:"Cristoforo Colombo nasce da una famiglia di tessitori di seta di Valencia, una grande tradizione nella comunità ebraica".