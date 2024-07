Le famiglie dell'età del bronzo spendevano... come noi

"Già tempo fa alcuni nostri lavori avevano verificato che in modo analogo a quanto avveniva in Medio Oriente, in Mesopotamia, frammenti di metallo simili a quelli trovati anche in Europa erano usati come una sorta di moneta", ha spiegato Ialongo. Non erano vere e proprie monete coniate ma frammenti di oggetti rotti, non più utilizzabili, divisi sulla base di un peso standard in modo tale da poter essere considerati unità di scambio di valore identico.