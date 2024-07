Antartide, la calotta si formò in due fasi distinte: come avverrà il suo scioglimento?

I ghiacci dell'Antartide non sono tutti uguali: l'attuale vasta calotta si formò a partire da 34 milioni di anni fa in due fasi separate da 7 milioni di anni, prima a oriente e poi tutto il resto. Anche lo scioglimento in atto potrebbe seguire lo stesso schema. A suggerirlo è lo studio pubblicato dalla rivista Science e guidato dall'Istituto Alfred Wegener in Germania, che ha ricostruito la nascita in più fasi della grande calotta glaciale presente ancora oggi.