Australia, mamma di 16 figli: "Ho già iniziato a comprare i regali di Natale"

Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Lo sa bene Jeni Bonell, mamma australiana di ben 16 figli . "Ho già iniziato a comprare i regali di Natale ", ha rivelato la donna in un'intervista al tabloid inglese Daily Star. La ragione è semplice: partendo con largo anticipo, in questo caso più di 5 mesi, Jeni può permettersi di spalmare il costo dei giocattoli. Inoltre, rivela la donna, utilizza questo "schema" per trarre vantaggio anche dai saldi estivi.

Una "tradizione" quella dei regali anticipati che lei e il marito portano avanti da molto tempo: ogni anno uno dei piccoli di casa viene nominato "Elfo di Natale" e ha il compito di aiutare la mamma con la pianificazione, lo shopping e le celebrazioni per la festa del 25 dicembre.

Per questo 2020 è stata scelta la piccola Eve, che nel canale Youtube di famiglia, più di 25mila iscritti, racconta: "Mamma e io ci stiamo già preparando. Abbiamo fatto sfogliare ai miei fratelli il catalogo dei giochi, così possono scegliere il loro regalo e inserirlo nella lista per Babbo Natale". Una preferenza che non assicura però di ricevere l'oggetto desiderato: "Ai nostri bambini abbiamo insegnato a non essere avidi", spiega Jeni, "Se mettono un regalo nella lista, non vuol dire che lo riceveranno al 100%".

Un impegno, quella della mamma australiana, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche economico: "Abbiamo un budget per Natale, dobbiamo cercare di attenerci a quello. Per aiutarci sfruttiamo le grandi svendite che ci sono in questo periodo. Per il resto utilizziamo Laybuy, un sistema digitale che permette di dilazionare i pagamenti".