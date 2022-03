Donna nuda va a fare shopping

Una donna completamente nuda passeggia per le strade di New York. Entra in due negozi lasciando scioccati tutti i presenti.

Barbara Lafleur, 49 anni, si sente perfettamente a proprio agio senza abiti. Un commesso, infatti, alla domanda: "Mi scusi, signora, lo sa di essere senza vestiti?" si è sentito rispondere "Oh si, sto benissimo così". Il Procuratore Distrettuale della Contea di Saratoga, James Murphy III, afferma che mai si era verificato "un fatto così bizzarro". Lafleur è andata prima da Curtis Lumber, un negozio di legname e poi allo Stewart store. Proprio il direttore di questo ultimo negozio, preoccupato, ha avvertito lo sceriffo di Saratoga e la donna è stata portata via e sottoposta a un controllo psicologico. Dalla valutazione dello psicologo, la donna non aveva preso droghe ed era in perfette condizioni. Barbara Lafleur è solo una persona che crede nella libertà del nudismo. In ogni caso la donna, rilasciata, è in attesa di giudizio. In caso di condanna oltre a una multa rischia fino a 90 giorni di carcere.