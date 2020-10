Acrobazie in velocità, sui social spopola la "Longboard dancing"

Acrobazie in velocità, passi di danza sulla tavola. E' il "Longboard dancing", la nuova moda che spopola tra i social. Come si può vedere dai tanti video diffusi in rete, si sale sul longboard, una variante dello skateboard, e si procede con volteggi, movenze e piccole coreografie a tutta velocità. Una moda diventata ancora più famosa nei mesi del lockdown, durante i quali i "ballerini" su longboard si sono potuti esercitarsi per poi tornare in strada e condividere le proprie prodezze.