8 gennaio 2014 Nuova Zelanda, si gettano nudi nell'oceano

per entrare nel Guinness dei primati In 745 si tuffano senza veli nel Pacifico per battere il precedente record nella categoria "world's largest skinny dip"

12:06 - Tutti nudi nell'Oceano Pacifico per entrare nel Guinnes dei primati. In Nuova Zelanda, 745 persone hanno risposto all'appello lanciato da una radio locale e, tolti i vestiti, si sono tuffati in mare. Al bando ogni inibizione pur di schiantare il precedente record nella categoria "world's largest skinny dip", registrato in Spagna nel luglio scorso con 729 protagonisti.