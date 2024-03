Sleep No More. L’incanto glamour del pigiama in seta…per uscire!

Sleep No More è il brand di luxury homewear fondato da Martina e Lucia Alai , due sorelle che hanno trasformato la propria passione per la seta e per la tradizione tessile di famiglia in un progetto di stile 100% Made in Italy .

Capi glamour, informali e raffinati al tempo stesso, capaci di valorizzare la silhouette femminile in tutte le sue forme, pensati sia per la routine domestica che per le occasioni più mondane.

Il brand coniuga abilmente heritage e innovazione, comfort ed eleganza. Protagonista assoluto il classico e intramontabile pigiama in seta di tendenza, che si indossa fuori casa.

Nel 1933 Daisy Fellowes, corrispondente parigina di Harper’s Bazar, musa ispiratrice di Coco Chanel e di Elsa Schiapparelli (per lei inventò il rosa shocking), nonché erede della fortuna delle macchine da cucire Singer, si è presentata a un party blasonato, sfoggiando un pigiama in seta color blu pavone.

L’anno successivo, l’attrice Claudette Colbert, nel film “It Happened One Night”, indossava con disinvolta eleganza pigiami dal taglio maschile, che divennero subito un must have per le dive del grande schermo del calibro di Greta Garbo. Negli anni ’60 questo indumento, tipico delle mura domestiche, ha varcato in maniera decisa le porte delle case, imponendosi definitivamente come capo iconico, comodo e stiloso, finalmente sdoganato nelle serate alla moda, come pezzo immancabile nel guardaroba delle donne più chic e sofisticate.

Le ragazze di Sleep No More, per la propria interpretazione del longewear di classe, decidono di utilizzare la loro stoffa del cuore: la seta, caratterizzata da incredibile lucentezza e morbidezza. Il brand riesce a sfumare il confine tra homewear e prêt-à-porter, proponendo creazioni realizzate con stampe esclusive, audaci sfumature degradé, tinte tie dye, fantasie animalier e disegni floreali. Martina e Lucia invitano le donne a lasciarsi avvolgere dal glamour senza tempo, in una morbida esperienza sensoriale, che incarna la bellezza senza sforzo.

Chi sono Martina e Lucia Alai? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due sorelle, nate a Como e ora residenti a Milano, laureate rispettivamente in Scienze Linguistiche (Martina) e in Lettere Antiche (Lucia). Fin da piccole, nella tessitura di famiglia, abbiamo respirato giorno dopo giorno l’arte e la maestria artigianale della nostra terra e abbiamo quindi deciso di farle conoscere al mondo intero con le nostre collezioni Made in Italy. I nostri genitori ci hanno trasmesso la passione per le stoffe pregiate, in particolare la seta, fatta con amore e capace di trasformare qualsiasi vestito in una meravigliosa creazione. Abbiamo così pensato di rivoluzionare l’attività di famiglia e di creare un nuovo brand che avesse come protagonista proprio questo straordinario tessuto.

Quando e com’è nato il brand Sleep No More? Come mai la scelta di questo nome?

L'intuizione è nata durante il lockdown, quando il pigiama era l'indumento principale delle nostre giornate. La sfida è stata quella di creare un capo elegante e allo stesso tempo confortevole, informale ma raffinato, sensuale e mai eccessivo, che avremmo potuto indossare in ogni stagione, non solo confinato in casa ma anche nelle occasioni più chic. Con un occhio rivolto alla praticità e un altro alla versatilità, il nostro brand unisce il comfort del loungewear con l'eleganza senza tempo, creando capi perfetti per ogni occasione, dal relax diurno fino alle serate più glamour. Qualche anno prima, trovandoci a New York per un viaggio di famiglia, al McKittrick Hotel, abbiamo assistito allo spettacolo di "Sleep No More", ispirato al Macbeth di Shakespeare, interpretato in una chiave visionaria, astratta ed itinerante…davvero unico nel suo genere! Il nome del nostro brand è tratto dal titolo, m anche da una delle battute più celebri del testo originale: "Sleep No More!"…non dormire più!

Possiamo parlare quindi di un’eredità di famiglia?

Sì, assolutamente. La passione per la seta e la moda di alta qualità ci è stata tramandata attraverso le generazioni della nostra famiglia. È un onore per noi continuare in chiave 2.0 questa eredità familiare e proporre capi che riflettano la nostra dedizione allo stile e all’eccellenza Made in Italy.

Come mai il pigiama? Cosa rappresenta questo indumento nella vostra visione di moda?

La storia del pigiama ha radici antiche. Racconta l’evoluzione, l’adattamento e la diffusione di un capo di abbigliamento, che ha avuto origine da esigenze di comfort durante il sonno e si è trasformato in un'icona della moda. Il pigiama simboleggia la modernità della vita, considerando anche gli aspetti non convenzionali. Con le sue molteplici interpretazioni, può soddisfare tutte le esigenze.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Sleep No More trasforma il concetto di comfort in un'esperienza di stile senza compromessi. Le nostre creazioni si distinguono per la loro fusione unica di lusso, agio, eleganza e sostenibilità, incarnando lo spirito e la raffinatezza dell'abbigliamento femminile italiano contemporaneo.

Che importanza assumono la seta e l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione?

L'artigianalità di eccellenza si sposa con il comfort, creando un guardaroba che rappresenta la bellezza senza sforzo. La seta e l'artigianalità rivestono un ruolo fondamentale nella nostra produzione, soprattutto considerando il nostro impegno per la sostenibilità: la seta, oltre a essere una fibra naturale, lussuosa e confortevole, è anche una scelta ecologica poiché è biodegradabile e richiede meno risorse rispetto ad altre fibre sintetiche. L'artigianalità italiana per noi è un valore imprescindibile, in quanto rappresenta l’alta maestria nella produzione e il rispetto delle tradizioni. Questo connubio tra la preziosa materia prima e il Made in Italy ci permette di offrire alle nostre clienti un'esperienza di moda fatta di qualità, stile e autenticità.

Com’è la donna Sleep No More?

La donna Sleep No More apprezza il comfort senza compromettere l'eleganza e la ricercatezza dei propri outfit. È sofisticata e sicura di sé e ama esprimere la propria personalità attraverso l'abbigliamento. Avventurosa, disinvolta e intraprendente, è capace di trasformare un semplice momento informale in un'occasione per brillare con stile. Amante del lusso discreto e dell'arte del vivere, sa apprezzare la bellezza nei piccoli dettagli e non ha paura di distinguersi dalla massa con un tocco di originalità.

Quali sono i capi di punta che proponete per la Primavera/Estate 2024?

La collezione Primavera/Estate 2024 è un inno alla femminilità Made in Italy. Ogni capo, realizzato con la seta più pregiata, è un'ode al lusso e alla delicatezza. Abbiamo introdotto il lurex in seta: la sua brillantezza sottile aggiunge un tocco glamour di modernità, rendendo ogni indumento un'affermazione di stile e sofisticazione. Il nostro marchio è celebre per le audaci sfumature degradé e le vibranti tinte tie-dye. Dalle tonalità pastello dei tramonti ai colori vivaci dei fiori, ogni modello si trasforma in una creazione artistica dinamica. Oltre all’inossidabile modello pigiama, abbiamo ampliato la collezione lanciando alcuni pezzi iconici, tra cui il famoso cargo-pant, lo spolverino-kimono, l'abito da sera-sirena, la camicia oversize in organza e i pantaloni palazzo.

Progetti e sogni per il futuro?

I progetti e i sogni per il futuro sono molti, ma per ora possiamo dire che il nostro obiettivo è quello di diventare un marchio di riferimento a livello internazionale nell'ambito dell’abbigliamento femminile di lusso Made in Italy, proponendo alle nostre clienti prodotti di alta qualità, che riflettano lo spirito e lo stile dell'eleganza italiana contemporanea.