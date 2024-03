Skills&Genes. La moda femminile che sostiene le donne 

Skills&Genes , brand del gruppo bresciano Golden Season Fashion Industry , è un marchio moda femminile r eady-to-wear, che aspira ad affermarsi come punto di riferimento per la donna contemporanea , decisa, combattiva e determinata, senza mai rinunciare a una elegante originalità.

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, il brand ha organizzato, nel centro di Milano, un brunch tutto al femminile. Da sfondo la capsule collection Women 4 Women, composta da tre T-shirt realizzate da tre donne, designer ed artiste d’eccezione: Clara Bona, Ilaria Franza e Marzia Dainelli.

Ciascuna di esse interpreta la figura femminile esaltandone l’unicità e la forza, ponendo l’accento su un particolare tratto della donna di oggi, ancora costretta nel proprio quotidiano a confrontarsi, con straordinaria tenacia, con le disuguaglianze di genere. Proprio come la donna Skills&Genes, che affronta le disparità con atteggiamento positivo e desidera donare al mondo nuova bellezza, attraverso le piccole e grandi azioni di tutti i giorni.

Il 30% del ricavato della vendita delle T-shirt, acquistate tramite i canali diretti del brand, a partire proprio dallo scorso 8 marzo, sarà devoluto ad Edela, associazione no profit, che opera su tutto il territorio nazionale a tutela e sostegno degli orfani delle vittime di femminicidio e delle loro famiglie affidatarie.

Quando e com’è nato il marchio Skills&Genes? Come mai la scelta di questo nome?

Luciana Provezza (Brand Manager): Skills&Genes è nato nel 2017 e significa letteralmente “capacità e geni”. Già nel nome è racchiusa la filosofia del brand, che vuole celebrare le straordinarie capacità delle donne, le quali – ancora ai nostri giorni – si devono purtroppo confrontare con la discriminazione di genere.

Qual è la vostra vision e quale il ruolo della figura femminile nella filosofia del brand?

Gea Fanelli (Designer): La nostra vision è quella di valorizzare ogni donna, rendendola sicura di sé attraverso l’abbigliamento, affinché sia libera di esprimersi e di indossare il look perfetto per ogni occasione e stile di vita. La donna ha un ruolo centrale. Siamo un team tutto al femminile: donne che creano abiti per valorizzare altre donne, mettendo al primo posto le diverse esigenze di ognuna di noi.

In cosa consiste la capsule Women 4 Women?

L.P.: La capsule Women 4 Women è un progetto ideato da donne per trasformare la moda in un veicolo di sostegno. Abbiamo realizzato tre t-shirt con la collaborazione di tre artiste, Clara Bona, Ilaria Franza e Marzia Dainelli, che interpretano attraverso il proprio tratto distintivo tre diverse forme di femminilità.

Chi sono Clara Bona, Ilaria Franza e Marzia Dainelli? Quale messaggio intendono trasmettere attraverso le proprie t-shirt?

G.F.: Clara Bona è un’architetta, interior designer e giornalista; Ilaria Franza è un’artista, legata anche al mondo del design e dell’arredamento, mentre Marzia Dainelli è una designer e architetta. Per Marzia, il profilo bidimensionale, il volto scomposto e geometricamente sovrapposto raccontano una visione antropomorfa che, nell’esaltare la somiglianza con la donna, stilizzandone i tratti, riesce a portare alla luce anche le caratteristiche peculiari e l’unicità dell’individuo. Ilaria, che riporta la sua arte su t-shirt, lo fa conciliando il perenne conflitto tra la volontà interna e le condizioni esterne, tra le energie, qualsiasi esse siano, profuse per il raggiungimento di un obiettivo e le avversità che lo impediscono. Questo processo, in realtà, è intrinseco all’esperienza umana basilare, che accomuna ogni individuo. Il segno che percorre la maglietta di Clara, invece, parte dal ritmo della sua firma che, come un’onda morbida, scorre e si trasforma in un disegno, che diventa un simbolo femminile e allo stesso tempo femminista. L’ispirazione arriva dal movimento “Free the nipple”, che lotta per l’indipendenza delle donne e la libera scelta nella gestione del proprio corpo.

Qual è il rapporto con l’associazione no profit Edela?

G.F.: Edela è un’Associazione no profit che opera su tutto il territorio nazionale a tutela e sostegno degli orfani del femminicidio e delle famiglie affidatarie, attraverso un supporto concreto e diretto a quanti si ritrovino privi di garanzie circa il proprio quotidiano e, soprattutto, circa il proprio futuro. Il team Skills&Genes, essendo composto da donne che si confrontano quotidianamente con queste tematiche ed avendo avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’associazione Edela, ha deciso di collaborare attivamente tramite questo progetto. Il 30% del ricavato della vendita delle T-shirt, acquistate tramite i canali diretti del brand a partire dall’8 marzo, sarà infatti devoluto all’associazione.

Progetti e sogni per il futuro?

L.P.: Il brand, attraverso un lavoro quotidiano, punta a creare e a migliorare le proprie collezioni, mettendo sempre al primo posto le esigenze delle donne ed evolvendosi con loro. Aspiriamo a migliorarci, crescere, farci conoscere sempre di più, mantenendo lo spirito fresco e intraprendente delle nostre origini.