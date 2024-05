SDN: Quando avevo undici anni, mio padre mi ha regalato una macchina da cucire e mi ha insegnato ad usarla. Con la pratica ho imparato ad aggiustare i miei vestiti, a personalizzarli con ciò che già possedevo, a dare una nuova vita ai tessuti. Mio padre mi ha trasmesso l'amore per il riciclo e il second hand. Giravamo per mercatini a scovare meraviglie: vecchie tovaglie ricamate, centrotavola in pizzo, giacche in jeans piene di toppe, cristalli di vecchi lampadari...ho così iniziato a conservare capi e oggetti che mi piacevano per utilizzarli nei miei progetti. Da quel momento non ho mai smesso di amare e collezionare il “seconda mano” di qualità!