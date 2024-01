Nort Beachwear. Capi dentro e fuori acqua eco-friendly 100% Made in Italy 

Marinicol e Francesco Tronelli sono due fratelli con la passione per la moda e per il mare , che nasce e si sviluppa sin dai tempi dell’infanzia, tra i paesaggi suggestivi e i colori cristallini delle acque della Costa Smeralda , dove hanno trascorso gran parte delle vacanze estive.

Creazioni uniche che evocano sensazioni di freschezza e libertà, realizzate grazie alla selezione di materie prime di alto pregio, per garantire vestibilità e comfort ai massimi livelli.



L’obiettivo del brand è quello di rilanciare la produzione tessile italiana. Ambizione che si concretizza in una filiera produttiva 100% Made in Italy, con laboratori in Campania, Puglia e Lazio. Chi ama il mare lo rispetta e se ne prende cura. Dalle forti volontà dei fondatori deriva l'impegno di Nort Beachwear per l'ambiente. Tutte le collezioni, infatti, sono interamente sostenibili, realizzate attraverso l’utilizzo di tessuti plastic-free ed eco-friendly.



Novità assoluta di questo autunno-inverno, in attesa di sfoggiare costumi e bikini su spiagge assolate, è una capsule collection tutta al femminile: abiti sofisticati ed eleganti, che rispecchiano la natura più intima del marchio, rivolgendosi a donne audaci e consapevoli, che amano le proprie forme e desiderano valorizzarle con gusto raffinato, senza rinunciare a un irriverente tocco glamour.

Spacchi, scolli e dettagli cut-out dal forte carattere seduttivo, per esaltare la naturale bellezza della silhouette femminile, privilegiando comunque tessuti leggeri e gradevoli al tatto, che avvolgono il corpo in una piacevole carezza.



Chi sono Marinicol e Francesco Tronelli?

Siamo due giovani fratelli under 30, napoletani d’origine ma cresciuti a Roma, entrambi con una forte passione per il mare e l’abbigliamento. Francesco ha iniziato un percorso di studi in economia e di pari passo lavorato in varie realtà differenti nell’ambito del supporto allo sviluppo commerciale. Marinicol si è laureata in Interior Design a Londra e successivamente ha iniziato il suo percorso lavorativo presso uno studio di architettura.

Quando e come è nato il brand Nort Beachwear? Come mai la scelta di questo nome?

F: Nel 2019, durante il periodo estivo, è nata l’idea di voler realizzare una nostra realtà. Cresciuti in simbiosi, negli ultimi anni eravamo invece rimasti distanti: Marinicol ultimava il suo percorso di studi a Londra e io stavo cercando di costruire la mia strada lavorativa a Roma. Confrontandoci su quanto fosse stato difficile essere lontani, abbiamo deciso di provare a realizzare una realtà tutta nostra, qualcosa che ci permettesse di rimanere legati anche in futuro, a prescindere dalle carriere lavorative che stavamo progettando. Innamorati del mare e della natura da sempre, abbiamo così pensato di dare vita a una linea di beachwear e abbiamo creato la nostra azienda, in modo che avesse nel DNA la sostenibilità sia ambientale che sociale, cercando di sostenere questi valori come fondamenta della nostra realtà. Nort è l’anagramma del soprannome di famiglia: Tron.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre creazioni?

M: La filosofia di Nort Beachwear è orientata verso la semplicità e l'essenzialità. Questo approccio valorizza la praticità senza compromettere lo stile, creando l’esperienza di indossare costumi e fuoriacqua che siano comodi e chic allo stesso tempo. Il desiderio di ricercare l'attenzione al dettaglio è un aspetto importante, poiché sottolinea l'impegno per garantire che ogni elemento sia studiato con cura.

Non solo beachwear. Quest'anno avete infatti proposto anche una capsule invernale. Come la descrivereste?

M: Quest’anno abbiamo deciso di lanciare una capsule collection invernale solo donna, senza perdere l'identità del marchio. I tessuti utilizzati sono gli stessi della collezione estiva, leggeri, sostenibili e adattabili al corpo. Li abbiamo doppiati aumentando la loro grammatura così da rendere i nostri capi da sera giovanili e dinamici, mantenendo la coerenza con il DNA del brand, da sempre improntato al comfort e allo stile. Caratteristica distintiva dei nostri abiti sono i dettagli cut-out, che aggiungono un tocco audace, evidenziando le forme del corpo.

Che importanza assume l'artigianalità Made in Italy nell'ambito della vostra produzione?

F: Per noi è fondamentale. Abbiamo scelto di mantenere la nostra intera filiera produttiva completamente in Italia, utilizzando materie prime ricercate e tessuti di aziende italiane, che sposano la nostra filosofia di promuovere la sostenibilità e di esaltare il pregio dei materiali. Il nostro progetto si distingue proprio per la capacità di valorizzare il Made in Italy a basso impatto ambientale e di portare al cliente un prodotto di qualità a un prezzo competitivo.



Come si manifesta l'impegno concreto di Nort Beachwear nei confronti del tema della sostenibilità ambientale?

F: Il nostro impegno da sempre è stato quello di cercare di ridurre l’impatto ambientale utilizzando per i nostri capi esclusivamente tessuti sostenibili. Crediamo che non si debba scegliere tra qualità e sostenibilità, è questa la filosofia che ci guida nell’acquisto di tessuti eco-sostenibili da parte di aziende certificate Oeko-Tex®️ Recycled. Questo standard assicura che essi siano realizzati con almeno il 20% di poliestere o poliammide riciclata e nylon rigenerato di origine tracciata. Ma il nostro impegno va ben oltre. Nei tessuti sostenibili da noi acquistati, infatti, è presente almeno l’80% di filati riciclati o rigenerati. Così, un tessuto eco-friendly dopo l’altro, supportiamo un futuro tessile più rispettoso dell’ambiente. Il progetto nasce e si sviluppa per mettere al centro l’artigianato, le materie prime e una filiera disintermediata e digitalizzata per offrire prodotti di alta qualità a un prezzo accessibile.

A quale figura femminile vi rivolgete?

M: Ci rivolgiamo a una donna sicura di sè, consapevole del proprio fascino, che desideri mettere in mostra le proprie forme, dimostrando con fiducia in se stessa la bellezza del suo corpo. Il design dei nostri capi è in sintonia con il desiderio di soddisfare le esigenze di una donna che apprezza il proprio fisico, offrendo capi che mettono in risalto con garbo la silhouette femminile, senza trascurare un irresistibile tocco glamour.

Progetti e sogni per il futuro?

FM: Per il futuro sicuramente ci piacerebbe introdurre la collezione bimbo e introdurre nuovi punti vendita per espandere il brand anche in altri paesi. Abbiamo già in cantiere una prossima apertura a Santa Margherita Ligure…work in progress!