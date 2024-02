Me Studio. Gioielli Made in Italy dal sapore hippie-chic

Me Studio è una collezione di gioielli Made in Italy che porta la firma dell’imprenditrice e designer Elena Miano .

Anelli, bracciali, collane, orecchini, amuleti e charms che richiamano l’allure mistica e simbolista della cultura hippie: piccoli e gentili accessori a forma di denti di squalo, serpenti, ali, conchiglie, veicolano un messaggio di forza, coraggio, fiducia in sé stessi e nei propri sogni, nello scorrere placido e naturale dei giorni, assaporando le gioie del presente.

I bijoux sono tutti realizzati artigianalmente in oro giallo 9 carati, placcato oro 18 carati, dalle mani sapienti degli orafi della tradizione vicentina. Cordini in seta, nappine in cotone, nastri in chiffon, cerchi, piume e simboli di pace, mixati a pietre semipreziose, si trasformano in piccoli amuleti portafortuna da indossare in ogni momento della giornata. Ogni creazione è contenuta in un elegante packaging completamente eco-friendly che rende il brand ancora più prezioso ed esclusivo.



Chi è Elena Miano? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione fino alla nascita del brand Me Studio?

Imprenditrice e designer, sono queste le mie due anime. Il progetto creativo ME STUDIO è un brand di gioielli dal sapore hippie-chic, in cui il design minimal è arricchito da sete orientali e pietre semi preziose. Me Studio nasce dal desiderio di trasferire le mie emozioni in gioielli semplici da portare sempre con sé, quasi come amuleti porta fortuna. Ho iniziato ad appassionarmi al mondo dei bijoux fin dalla tenera età, quando per diletto mi divertivo a creare piccoli gioielli con perline. Durante il mio percorso di studio, lavoravo nei negozi di famiglia, dove ho scoperto una delle mie più grandi passioni e fonte d’ispirazione: la moda.

Nel 2005, con i primi risparmi, ho aperto una boutique. Si trattava di un concept store, nel centro di Treviso, che ospitava brand di nicchia, provenienti da tutte le parti del mondo, che spaziavano dall’abbigliamento agli accessori. Dall’esigenza di creare una linea ad hoc per le clienti, ha preso vita ME STUDIO, che prevede due collezioni annue di gioielli, cui si affiancano diverse capsule collection.

Come mai la scelta di questo nome?

Ogni gioiello racchiude un po’ di me e della mia anima, da qui il nome ME Studio. "Studio" corrisponde al sogno nel cassetto di avere uno spazio tutto mio dove creare ed esporre le mie creazioni.

Quali sono le cifre stilistico-distintive dei tuoi gioielli?

Il successo delle collezioni è dato dalla semplicità delle linee e dall’originalità delle pietre e dei disegni dei charms, sempre mantenendo un gusto raffinato ed elegante. Sete preziose multicolor e cordini realizzati interamente a mano impreziosiscono i gioielli, tutti in oro 9 carati, rendendoli passe-partout per ogni occasione.





Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della tua produzione?

Le sapienti mani degli orafi vicentini, unite ai miei disegni, danno vita a creazioni uniche e irripetibili.

La precisione e la maestria italiana non hanno eguali, il Made in Italy necessita del sostegno di ognuno di noi. Non dovremmo dimenticarlo mai.

Must have delle tue collezioni il file rouge. Di cosa si tratta e che messaggio vuole trasmettere?

La leggenda narra che un semplice filo rosso legato al polso sinistro diventi un potente amuleto in grado di attrarre tutte le energie positive. Da questo pensiero nasce Me Studio – Fil Rouge Collection, un sottile filo rosso che dona a chi lo indossa preziosità, protezione ed energie positive. I sottili fili oro aggiungono infine un radioso tocco di luce. Ad oggi, con i nostri “fili rossi”, abbiamo raggiunto 20.000 persone e raccolto centinaia di meravigliose storie.

Progetti e sogni per il futuro?

Il mio futuro è luccicante come i miei gioielli. Il mio sogno è quello di raggiungere sempre più persone nel mondo, ampliare le mie collezioni e, perché no, arrivare a conquistare le celeb del jet-set internazionale.