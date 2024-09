Eugenia Vittoria Gioielli. Accessori preziosi per donne eclettiche ed eleganti

Siamo madre e figlia, due anime affini legate da una passione comune per il design e il gioiello. Eugenia ha sempre avuto uno straordinario talento creativo e disegna gioielli da anni. Vittoria, invece, ha un background in design, comunicazione e marketing. I nostri percorsi ci hanno portate a fondere le nostre esperienze, sensibilità e visioni all'interno del brand. La nostra storia ha inizio a Roma, per poi portarci, qualche anno fa, in un luogo dall’essenza diametralmente opposta. Abbiamo deciso, infatti, di trasferirci in Alto Adige, in quella che oggi sentiamo di definire la nostra oasi di pace. Potrebbe sembrare una scelta drastica, ma il nostro brand è così: prende vita dai contrasti e trova nelle contrapposizioni gli stimoli creativi migliori. Le nostre collezioni nascono dalla bellezza, che ricerchiamo e troviamo nella natura, con tutte le sue infinite sfaccettature.