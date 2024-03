Aerenica. Abiti sartoriali dal vibe audace e contemporaneo

La talentuosa fashion designer piemontese, in qualità di direttrice creativa di un celebre marchio che ancora aggi porta il suo nome, si è affermata meno che trentenne come punto di riferimento per le giovani spose ed è stata pioniera della digitalizzazione del settore bridal, cucendosi addosso il personaggio di wedding influencer.



Oggi si affaccia sul mercato in una nuova veste, pronta a conquistare il guardaroba delle donne contemporanee, dinamiche, mondane e cosmopolite, proponendo capi dalla femminilità moderna: design pulito e linee essenziali per abiti versatili, adatti sia al giorno che alla sera, pensati per vestire con fresca esuberanza ogni momento della vita quotidiana. I capi Aerenica vibrano in una sinfonia di romanticismo, eclettismo ed eleganza.

Le lavorazioni Made in Italy trasformano materiali di alta qualità in outfit grintosi ed audaci dal vibe attuale e dinamico. Jeans, camicie, corsetti, sleep dress e miniabiti dal fit impeccabile, impreziositi da originali dettagli di stile, quali impunture, cut out, paillettes e drappeggi, declinati in una vibrante palette cromatica, che spazia dal fucsia al verde lime, dal rosso lacca al giallo, dal verde militare al sabbia.



Centro nevralgico del brand il magico atelier nel cuore di Torino, dove Aerenica offre alle clienti più esigenti una straordinaria esperienza su misura, realizzando abiti da sera tailor made, grazie ad un team di consulenza e progettazione: i gusti e le preferenze distintive di ciascuna donna, a partire da uno schizzo, prendono forma e si trasformano in una splendida creazione sartoriale d’alta moda.



Come hai maturato l’idea di uscire dal perimetro del mondo sposa?

Avendo precedentemente lavorato soltanto nel settore della sposa, che rappresenta una nicchia e una verticalità molto specifica, il mio desiderio a questo punto era quello di approfondire il mondo ready-to-wear, creando una contaminazione in modo fresco e giovane.



Quando è nato il tuo nuovo brand Aerenica e come mai hai scelto questo nome?

Aprire un mio brand è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Dopo l’esperienza maturata in un grande gruppo, avevo il desiderio di creare qualcosa di mio. Il nome Aerenica è infatti l’unione di alcune parole per me davvero speciali…che non ho ancora svelato!



⁠Quali sono le cifre stilistico-distintive dei tuoi capi?

Made in Italy, qualità nei tessuti, forte carattere dei modelli – alcuni dai tagli più decisi, altri più morbidi e romantici – e bespoke service. Aerenica è versatilità: i look sono intercambiabili tra loro e perfetti per creare outfit day to night.



Cosa hai trasferito della tua lunga esperienza (anche di famiglia) come wedding dress designer in questo progetto e quali sono invece gli elementi dirompenti di novità?

Sicuramente lo studio dei materiali e la sartorialità sono due elementi che mi porto dietro dalla mia esperienza nel mondo bridal. Aerenica coniuga dettagli di alta sartoria con uno spirito eclettico. Il concetto che propongo è quello di reinventare capi senza tempo, come il corsetto, in una chiave inaspettata, grintosa e a tratti irriverente.



Cosa ha rappresentato la data del 19 marzo 2024 per Aerenica?

Il 19 marzo è stato il giorno dell’edit one. Un primo modo per iniziare a conoscere Aerenica, progetto molto più ampio, che svelerò passo a passo…



Quale sarà il tuo rapporto con il mondo social rispetto a questo progetto?

I social per me sono sempre stati un importante elemento chiave, parte presente della mia vita sia professionale che personale. Credo nel valore di una community che dona feedback immediati e che segue la tua attività in modo autentico. Nel bene e nel male.



⁠Com’è la donna Aerenica alla quale ti rivolgi?

Una donna dinamica, eclettica e dalla forte personalità, con una routine ricca di impegni ed eventi, dal giorno alla sera. Grintosa e affascinante, ama esprimere la propria personalità ed il proprio estro attraverso la moda, scegliendo di indossare capi di carattere.

Direi che questo è il momento giusto per sognare…progetti e sogni per il futuro?

In questo momento sto vivendo uno dei miei più grandi sogni e davvero non potrei essere più felice. Questo non significa che mi senta arrivata, anzi. I progetti sono tanti, ma richiedono tempo e dedizione. Come sempre, metto tutta me stessa in ciò che faccio e dò il massimo perché le mie idee si realizzino.