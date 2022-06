Moda, Pitti Uomo 102: ritorni in grande stile e spazio all'Ucraina

Finalmente, dopo due anni, Pitti Uomo 102 apre i battenti con premesse importanti , che potrebbero finalmente segnare il giro di boa. Da martedì 14 a venerdì 17 giugno gli occhi del mondo sulla moda e le tendenze che segneranno la primavera estate 2023 . In Fortezza da Basso a Firenze spazio anche ad iniziative e momenti di riflessione sulla guerra in Ucraina . Tgcom24 è presente in fiera, con contenuti speciali.

UN RITORNO IN GRANDE STILE

uno scambio reciproco e costante

in crescita

simbolo di pace

eco-responsabilità

- Tema guida di questa 102esima edizione del salone più importante dedicato alla moda maschile contemporanea è “Pitti Island”: un’isola immaginaria, appunto, collegata con tutto il mondo in. Sono 640 i brand protagonisti, il 38% dei quali esteri, tutti presenti anche nella piattaforma digitale Pitti Connect. I numeri sono ancora a inferiori rispetto ai livelli pre-Covid ma comunque. Attesa anche per le iniziative dedicate all’Ucraina: da Armata di Mare, ad esempio, la street artist e gallerista Giovanna Colomba decora live nello stand due parka camouflage, simbolo di guerra, trasformandoli in. Pezzi unici, che saranno poi venduti e il ricavato donato per supportare i bambini vittime del conflitto. Inoltre, in un’area speciale della fiera, sono ospitati anche alcuni brand ucraini. Sempre alta l’attenzione verso l’

GLI SPECIAL GUEST

gli ospiti speciali

- Menzione di riguardo, infine, per: Guest Designer è Wales Bonner, stilista di origini anglo-giamaicane, Guest of Honour Ann Demeulemeester. Dopo il rinvio del gennaio scorso, è la stessa designer belga a curare in Stazione Leopolda il progetto dedicato a lei e al brand che porta il suo nome, con un grand opening mercoledì 15 giugno.