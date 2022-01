Il sostegno di Farnesina e ICE per rilanciare il Made in Italy

Valorizzare il ruolo di Firenze e rilanciare il Made in Italy. E, naturalmente, celebrare la 101esima edizione di Pitti Uomo. Sono questi gli obiettivi del ministero per gli Affare Esteri e dell’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che supportano i Saloni di Pitti Immagine e tutti gli eventi dedicati al fashion maschile, con un occhio particolare alla sostenibilità e ai giovani talenti presenti.

Verso la ripresa - Il momento che stiamo vivendo e lo scenario globale richiedono visione e coraggio per superare incertezze legate all’emergenza sanitaria ed economica: ma ci sono segnali di ripresa e ripartenza anche grazie all'avanzamento della campagna vaccinale. E il supporto agli eventi di Pitti Uomo si inquadra proprio nella volontà di offrire un sostegno concreto e tangibile alle imprese italiane del comparto maschile in questa delicata e decisiva fase di rilancio e ripartenza: così la collaborazione tra l’agenzia ICE e Pitti Immagine diventa l’occasione per celebrare e sostenere il Made in Italy nel mondo.

Eventi digitali e in presenza - L'iniziativa prevede un programma di eventi, in presenza e in forma digitale, con cui potenziare le edizioni invernali degli altri Saloni (Pitti Bimbo e Filati) coinvolgendo grandi brand italiani e giovani marchi emergenti. In particolare, il progetto Pitti Connect integrerà l'offerta fieristica fisica e l'incoming in presenza, riproducendo in digitale le fasi di contatto e vendita per i compratori che non potranno essere sul posto e anche per estendere nel tempo il contatto tra domanda e offerta. Un apposito link di connessione permetterà alla rete estera di raggiungere nuovi mercati e offrire nuove opportunità agli espositori. Il sito web di Pitti, inoltre, sarà arricchito di un programma di eventi speciali digitali per coinvolgere al meglio la comunità internazionale con sfilate, progetti, mode e tendenze.