Moda uomo, elegante ma informale: come vestire "quiet luxury"

Paladina del "less is more", come dicono gli inglesi, e di uno stile formale ma non rigido o ingessato. Prosegue la fase del "quiet luxury", all’insegna di un lusso portabile e discreto . Praticamente perfetto.



Tra gli ultimi trend moda presentati a Pitti Uomo 105 c'è la conferma di un guardaroba maschile molto curato e di classe. Una collezione autunno inverno 2024-2025 in linea con questa tendenza è quella di Cruciani, capace di riassumere tra materiali sofisticati, trattamenti innovativi e un design intramontabile, evocazioni che viaggiano nel tempo tra arte, i gloriosi anni del made in Italy e una capsule di capi per l’après-ski dedicata a Saint Moritz.



Il patrimonio del brand, in armonia con l'innovazione e l'eccellenza sartoriale, si fonde con eleganza a un concetto di lifestyle in costante evoluzione. Le nuove proposte di Cruciani per il prossimo autunno inverno rivisitano i codici caratteristici degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, che hanno segnato l’affermarsi del made in Italy nel mondo, integrano volumi prominenti e macro-fantasie, per un effetto prezioso ma informale.



Il capospalla, accuratamente studiato, coniuga generosità e perfezione delle linee, presentando tessuti caldi e ricercati, leggeri ma avvolgenti, e forme sofisticate ed essenziali. La maglieria, punto forte del brand, accoglie influenze eccentriche ma raffinate, mettendo in primo piano il cashmere, puro o combinato con altri nobili filati, oltre a lane superfine e sete. La palette della collezione presenta colori discreti come stucco, argilla, verde loden e celeste, con accenti vivaci, soprattutto per quanto riguarda il tinto in capo.



All’interno della collezione autunno inverno 2024-2025, Cruciani ha inoltre incluso un’esclusiva capsule collection ispirata all'eleganza delle località di alta quota come Saint Moritz, con il suo lussuoso Grand Hotel Des Bains Kempinski. I capi pensati per l’après-ski di qualità e tendenza, classificati tra le finezze 3 e 5, sposano la sofisticatezza dei jacquard e dei punti maglia in cashmere e misto cashmere. Questi tessuti si adattano alle variazioni termiche dell'ambiente alpino, regalando un comfort assoluto senza compromettere lo stile e la morbidezza dei capi.