Moda: i “cult” degli Anni '70 e '80 in una collezione sportiva

Tra moda e sport. Elementi d’archivio e storia delineano i contorni della nuova collezione autunno inverno 2024 firmata Fila, che rende omaggio all’epoca in cui – tra gli anni ’70 e ’80 – le creazioni del brand guadagnarono popolarità in tutta Europa. Trovano spazio capi iconici, come le pratiche giacche outdoor, il celebre modello Original Settanta e la Terinda. Tramite un patrimonio storico del marchio che risuona attraverso le generazioni, queste nuove proposte abbracciano elementi di design italiani e aspirazioni dall’eco globale.



Concepita da Pierluigi Rolando come parte della celebre collezione “White Line”, la storica giacca Fila Settanta Collection è stata introdotta per la prima volta sul mercato nel 1976 ed è entrata nella storia della moda e dello sport quando il tennista Björn Borg ne indossò lo stile classico durante la sua carriera tennistica. Un capo dal gusto intramontabile, che conserva i dettagli iconici originali e gli elementi di branding ma in un'interpretazione contemporanea.



Trovano spazio anche due modelli di sneakers, le Skyrunner e le Wayne. Le prime sono nate in un'epoca in cui il termine “trail running” non era ancora stato coniato. Originariamente introdotte nel 1995 come “cross trainer” per tutte le superfici, sono versatili e progettate per allenamenti su ogni terreno. Dotate di un’avanzata tecnologia di ammortizzazione “A2” nell'area del tallone, offrono supporto e comfort, garantendo alte prestazioni.



Le altre calzature, le Wayne appunto, rendono invece omaggio all'iconico modello “Technical Tennis” del 1991, divenuto celebre grazie all’icona della racchetta Wayne Ferreira. Sono sneakers senza tempo, sviluppate per tutte le superfici e livelli di giocatori. Con una suola intermedia a doppia densità, offrono comfort e stabilità eccezionali. Le anse in TPU nella parte anteriore del piede aggiungono uno strato extra di stabilità ad ogni passo e scivolata, rendendole la scelta ideale sia per gli appassionati di tennis sia per chi è alle prime armi.



