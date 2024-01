I jeans del futuro: per produrli serve meno acqua e meno energia

Piumini e total look: Blauer Usa, la collezione FW 2024

La nuova collezione Guess Jeans sarà disponibile a partire da giugno 2024 presso selezionati rivenditori all'ingrosso e al dettaglio in tutto il mondo, oltre che online

Guardando alla storia dei jeans, risale agli anni Ottanta una delle trasformazioni più importanti che li ha riguardati. Rimasta sostanzialmente immutata fino ad oggi, viene ora superata da una tecnologia più sostenibile, attenta all'ambiente e al futuro del Pianeta. Ecco di cosa si tratta e da chi viene proposta.



Si chiama Guess Airwash™, la rivoluzionaria tecnologia sostenibile con cui Guess Jeans richiama le sue origini denim. Presentata in anteprima durante Pitti Uomo 105, rappresenta un'alternativa sostenibile al tradizionale lavaggio a pietra introdotto dal marchio stesso fin dalla sua nascita, nel 1981. Quando i fratelli Marciano fondarono Guess negli anni Ottanta furono, infatti, pionieri nell’introdurre lo "stone wash", che avrebbe trasformato per sempre il volto del denim. Oggi la sua controparte moderna, che è appunto Guess Airwash™, ne rappresenta il futuro: una tecnologia all'avanguardia che ricrea il look stone washed attraverso un obiettivo sostenibile. Questo innovativo processo produttivo si basa sulla sostituzione in larga misura dell'acqua utilizzata nel tradizionale lavaggio a pietra con aria e bolle. Questa pratica, che elimina anche l'uso di pietre pomici, riduce significativamente il consumo di acqua e di energia.



Ideato dal Direttore creativo Nicolai Marciano, Guess Jeans riscopre l'anima del brand che ha rivoluzionato la cultura del denim. La proposta senza tempo perfeziona l'iconico guardaroba della West Coast, incarnando i valori e le visioni contemporanee del marchio. Rivisitati, i nuovi capi sono impreziositi da emblemi grafici d'archivio e permeati delle connessioni culturali e subculturali che caratterizzano da sempre la storia di questo brand. Tutti i tessuti, realizzati con materiali organici o riciclati, conferiscono una nuova vitalità alla storia del marchio stesso, incentrata sul denim, abbracciando una prospettiva giovane e contemporanea, focalizzata sulla sostenibilità e su una moda autentica.





