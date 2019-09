Modella a 67 anni: JoAni Johnson è il volto della moda di Rihanna

La carriera di JoAni Johnson - Americana figlia di immigrati giamaicani, JoAni Johnson è cresciuta nel quartiere newyorkese di Harlem. Inizia a fare la modella nel 2016, quando suo marito, un ragazzo di 20 anni, la convince a posare per un fotografo della Grande Mela. Poco dopo, appare in un video virale lanciato da Allure, magazine statunitense incentrato sul beauty, nel quale sottolinea l’importanza di valorizzare la bellezza e la femminilità anche in una donna non più giovane. Nonostante la morte del marito nel 2017, evento che la scuote profondamente, Johnson continua a sfilare sulle passerelle di stilisti come Eileen Fisher e Ozwald Boateng, a posare come testimonial per Pyer Moss, uno dei brand di moda più popolari negli Stati Uniti, e ad apparire sulle copertine della rivista Vogue.