David Beckham e Roger Federer: i "re di Wimbledon" sono loro

Ex calciatore inglese, dirigente sportivo e imprenditore, il marito di Victoria, ex "Posh" Spice e affermata stilista di moda, è un habitué di questo unico Slam che viene giocato sull'erba. Ad accompagnarlo, anche quest'anno, è stata la sua mamma, Sandra Georgina West. Ineccepibile, come sempre, l'outfit scelto da David Beckham per assistere ai match: completo in canvas, con giacca doppiopetto e pantaloni affusolati, camicia bianca e cravatta in maglia di seta tono su tono.