Giorgio Armani, voce alle donne: chi sono le star di “Crossroads”

Prosegue con sei nuovi episodi il progetto Giorgio Armani “Crossroads”, lanciato nel 2021. Tra le protagoniste di questa terza stagione che prende il via oggi, 11 ottobre, anche l’attrice Miriam Leone e l’artista internazionale Lily Allen. I nuovi contenuti vengono pubblicati settimanalmente sui canali social dello stilista.

Giorgio Armani “Crossroads”: tra le protagoniste della terza stagione, Ines Rau. Eccola a Milano per la sfilata della collezione SS24 di Giorgio Armani

Giorgio Armani “Crossroads”, le protagoniste della terza stagione: Yao Chen, Lauren Wasser, Miriam Leone, Sahel Rosa, Ines Rau e Lily Allen a Milano per la sfilata della collezione SS24 di Giorgio Armani

Donne uniche, forti e indipendenti, che hanno realizzato con coraggio i propri sogni. Giorgio Armani, pioniere negli anni Ottanta nel creare un nuovo guardaroba, continua con questo progetto a dare voce a queste donne, celebrandone personalità e capacità e supportando così il concetto di forza femminile.



Sei le protagoniste della nuova stagione di “Crossroads”: oltre a Miriam Leone e Lily Allen, ci sono anche Ines Rau, modella e attivista di origine francese e algerina; l’attrice di origini iraniane e attivista per i diritti umani Sahel Rosa; l’attrice, produttrice e filantropa cinese Yao Chen, anche ambasciatrice dell'UNHCR e nella classifica delle "100 donne più potenti del mondo" di Forbes nel 2015. Menzione speciale, inoltre, per Lauren Wasser: colpita dalla sindrome da shock tossico nel 2012, che l’ha condotta all'amputazione di entrambe le gambe, ora è modella, attrice e attivista e le sue protesi d'oro sono diventate un emblema di forza. Impegnata nella lotta per i diritti delle donne, è stata nominata Donna dell'anno 2022 da Harper's Bazaar e continua a ispirare attraverso il suo attivismo e la sua determinazione.