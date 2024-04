Vivienne Westwood, stilista e ribelle: all'asta il suo guardaroba

Giacche biodegradabili e no stiro: Tombolini "Impact Zero"



Unica, indimenticabile Vivienne Westwood A mettere all'asta gli abiti personali di Vivienne Westwood è Christie's. A selezionarli è stato lo stesso Andreas Kronthaler. L'obiettivo è raccogliere fondi per le cause di beneficenza da lei sostenute. Il ricavato dalla vendita dei suoi capi di moda, dei gioielli e degli accessori andrà infatti a beneficio della Fondazione Vivienne, Amnesty International e Medici Senza Frontiere, insieme a The big picture - Vivienne's Playing Cards, un progetto della Fondazione Vivienne per raccogliere fondi per Greenpeace.



Perché "non ci sarà un'altra Vivienne Westwood" "Vivienne era una ribelle, un genio nato nel 1941 - ha detto Andreas Kronthaler -. Una outsider che aveva una vocazione: essere differente per far esplodere il sistema. Vivienne era una pensatrice originale, la nostra eroina". Per la Fondazione Vivienne, "è stata un'icona di stile durante tutta la sua vita. Il suo profondo interesse per le idee intellettuali e politiche ha influenzato la sua naturale abilità nel design di moda, dove è diventata una delle pochissime vere ideatrici. Non ci sarà un'altra Vivienne Westwood''.