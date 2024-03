Valentino, sfilata tutta in nero: "Solo nel buio si cerca la luce"

"Indosso il nero come divisa e ne sono consapevole, mi permette di concentrarmi su ciò che mi circonda e semplicemente mi piace - prosegue Piccioli -. Mi sono avvicinato al nero come a una tela, un punto di partenza su cui costruire strati e strutture, sagome che potessero muoversi cercando le luci intorno, per impregnarle e rifletterle". Il colore più profondo per antonomasia riesce, così, ad assumere innumerevoli sfumature, in base alle texture e ai tessuti di queste nuove creazioni.

La sfilata di Valentino a Parigi

Il nero come colore che apre a infinite possibilità. E tramite cui ripercorrere e rileggere tutti i codici della maison. In passerella, tutti i modi per portare il "total black": dai look casual agli abiti lunghi, da sogno, impalpabili e trasparenti. Tanto tulle, volants e plissé, l'intensità del velluto, la leggerezza dello chiffon, le lavorazioni con la tecnica dell'altorilievo. E poi fiocchi, pizzi, rose. Spalle definite e gonne a ruota. "Si tratta piuttosto di una composizione frutto di diverse individualità. Un'architettura corale che custodisce la luce come il segreto più prezioso. Solo quando sei nel buio cerchi la luce", aggiunge Pierpaolo Piccioli. Anche il make up è declinato in chiave "dark". Spicca il rossetto, sulle labbra delle modelle: nero e super brillante.