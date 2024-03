Valentino, l'addio di Piccioli: e se arrivasse Alessandro Michele?

In Valentino, sempre insieme, Piccioli e Chiuri erano stati nominati prima direttori creativi degli accessori e poi, con l'addio nel 2008 della stilista Alessandra Facchinetti, erano stati promossi al timone creativo della maison oggi di proprietà di Mayhoola for investments. Una nuova organizzazione creativa per la maison sarà annunciata presto. Intanto, a diffondere per prima la notizia della fine di questa collaborazione durata 25 anni è stata la testata WWD, la "Bibbia della moda", che ha anche azzardato l'ipotesi secondo cui tra i potenziali successori potrebbe esserci Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci .

I messaggi di gratitudine e affetto

In un lungo post su Instagram, Pierpaolo Piccioli ha salutato e ringraziato con affetto e gratitudine le persone che gli sono state accanto in questi anni: tutto il suo team, le sarte, sua moglie Simona Caggia (compagna di una vita, da quando erano appena ventenni), Giancarlo Giammetti e, naturalmente, Valentino Garavani. "Restano con me mille piccole storie, almeno una per ognuno di voi, che hanno fatto grande questa storia - si legge in un passaggio -. Restano con me tutte le emozioni che ho provato e che provo e che portano il nome delle persone che hanno scalato con me per sentieri impervi e sconosciuti che ci hanno portato a panorami bellissimi e ora conosciuti. Stella (sua figlia, n.d.r.) aveva due anni quando è venuta a vedere la mia prima sfilata, sta per compierne 18 e l'altra sera mi ha chiesto: "Come ti senti?" "Giovane e libero", ho risposto. Vi regalo gli occhi miei per vedervi come vi vedo io. Giovani e liberi. E pieni di sogni. Sempre. Con amore, pp".