Vacanze in montagna, piumini e tute: la collezione per la neve

Concepite per i momenti ad alta quota, e presentate in tutto il mondo, ecco le proposte per l'inverno 2023-2024 all'insegna dell'eleganza

Il guardaroba anti-freddo sfodera piumini e tute, giubbini e maglioni ma anche mini cappe e blouson. È stata concepita per i momenti ad alta quota una collezione all'insegna dell'eleganza presentata in tutto il mondo: da Milano a Parigi, da Londra a New York, da Tokyo a Shanghai, passando per St. Moritz.

Per le vacanze in montagna o, semplicemente, per una gita sulla neve.

Le più prestigiose località di montagna e sciistiche fanno da sfondo e cornice ideale alla collezione Giorgio Armani Neve, che torna anche per questo inverno 2023-2024. La selezione femminile include giubbotti, tute, maglie, mini cappe di shearling, blouson di maglia in eco pelliccia. Le palette, blu e sabbia, sono contrastate da delicate sfumature di rosa. La proposta maschile comprende piumini, pantaloni, tute e mantelle in cashmere tecnico percorsi da trapuntature verticali che interpretano i classici gessato della moda maschile, maglie con lavorazione a costa inglese con dettagli in shearling e capi di jersey di lana e cashmere in una palette essenzialmente nera e asfalto, con tocchi accesi di rosso.



In occasione del lancio di questa collezione, il Gruppo Armani ha rinnovato la partnership con One Ocean Foundation (OOF), realtà non profit italiana operante a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’interconnessione tra gli ecosistemi montani e marini. Lo scioglimento dei ghiacciai, accentuato dai cambiamenti climatici, porta con sé anche il rischio del rilascio di inquinanti organici persistenti accumulati nel ghiaccio, minacciando la salute degli oceani e dell’uomo. Il Gruppo Armani supporta attivamente iniziative educative e progetti di ricerca di OOF per affrontare queste sfide ambientali.