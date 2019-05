Uomo: zaini, borsoni e marsupi. Quali scegliere tra i nuovi modelli

Borse e borselli, borsoni per partenze veloci e bauletti, zaini e marsupi. Dimmi cosa hai piacere di avere con te, ti dirò su quale accessorio puntare. É la sensazione che restituisce il colpo d’occhio sulle passerelle dedicate agli outfit maschili per questa stagione. Mandata ormai definitivamente in pensione la vecchia ventiquattrore, vanno sempre forte gli zaini e i borsoni di dimensioni più o meno importanti, da tenere al braccio. In ascesa anche marsupi e monotasca da portare su una spalla. In pelle o in tessuti tecnici, seguono esigenze e gusti personali, rifiniscono e danno un tocco personale al look, dal più formale allo street style e urban.