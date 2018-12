Uomo, il grande freddo: gli indispensabili per affrontare l’inverno

L’inverno è entrato nel vivo e si fa sentire. É tempo, perciò, di rimodulare il guardaroba per far fronte all’irrigidimento delle temperature. Questo vale soprattutto in queste giornate durante le Feste: che si abbia in programma di andare a sciare o, comunque, di trascorrere del tempo all’aperto tra passeggiate, mercatini, piste da pattinaggio in città o una puntatina allo stadio, è sempre bene non sottovalutare il freddo .

VESTIRSI COL FREDDO - Come in vista dell’arrivo della bella stagione, anche per il calo delle temperature vale la regola di vestirsi a strati (in questo caso si procede per addizione…). La Moda lo sa bene e offre idee ‘modulabili’ in base al clima esterno e a quello una volta all’interno. Ci sono, ovviamente, dei punti fermi: il piumino da preferire al cappotto, guanti e cappello, perché coprire le estremità è fondamentale. Via libera ai tipi in lana, cachemire, pelle o pelliccia. Tra i trend di questa stagione c’è anche lo shearling, il classico montone, proposto in diverse modalità. Poco in auge, invece, le sciarpe, grazie ai colli alti e avvolgenti dei ‘puffy jackets’ e dei maglioni. Per quanto riguarda le scarpe, lo scarponcino è senz’altro in cima alle preferenze: comodo, robusto e funzionale. Via libera anche ai modelli tecnici, da portare con outfit più casual.