Uomo, i look per l’ufficio: il nuovo trend è il ‘business casual’

Un look meno ‘ingessato’, formale ma non rigido, sobrio ma allo stesso tempo comodo. Ha preso il via una piccola rivoluzione che sta interessando un mondo tradizionalmente associato a determinati canoni di stile, come quello dell’ufficio. Anche chi svolge un lavoro alla scrivania può ora concedersi qualche riserva in fatto di dress code: niente jeans, ovviamente, ma outfit sicuramente meno tradizionali e più moderni. Il nuovo trend si chiama ‘business casual’…