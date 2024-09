Tumore al seno: dove fare gratis lo screening di prevenzione

Significa difendere il benessere di una parte importante della collettività. Tra le malattie che minacciano la salute femminile in Italia, i tumori al seno rappresentano un rischio tra i più concreti poiché – con oltre 56.000 nuovi casi in un anno, riferisce McArthurGlen Group – risultano essere le neoplasie più frequenti. Non solo: sebbene fortunatamente attraverso la diagnosi precoce si tratti di tumori curabili, la loro incidenza è in aumento e questo nel nostro Paese provoca la morte di più di mille donne al mese, si legge sempre nel comunicato. La tutela della salute delle donne è da sempre obiettivo cardine per il gruppo, impegnato attivamente nel sociale a 360 gradi. Dopo i primi tre anni di collaborazione con Komen Italia, il bilancio supera i 1.500 screening gratuiti effettuati in tutta Italia.