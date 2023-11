Viva il Teddy coat: il cappotto di peluche più amato compie 10 anni

Il Teddy coat compie dieci anni e si conferma tra i modelli più amati nel mondo della moda. Allegro come un peluche, versatile e perfetto per il guardaroba di tutti i giorni , sa anche essere glamour ed elegante, grazie al taglio sartoriale e al tessuto pregiato che contraddistinguono l’originale, nato “per ricordare una coccola ”.

Il Teddy Bear Coat di Max Mara in passerella per l’autunno inverno 2023

Il Teddy coat, infatti, è anche tra i modelli di cappotto più copiati. Il primo, lo “special one”, è quello nato dall’intuizione di Ian Griffiths, direttore creativo di Max Mara. Racconta che mentre era alla ricerca di ispirazione nell’archivio del brand, ha notato un cappotto maschile a pelo lungo che il fondatore dell’azienda, Achille Maramotti, aveva realizzato negli anni Cinquanta per un suo amico. Rivisitato e adattato alla silhouette femminile, è comparso per la prima volta in passerella nel 2013 ed è diventato, nel corso del tempo, un grande classico, un “must have”. Si indossa con le sneakers e con i tacchi, con un look casual e nelle serate importanti. Tra le chiavi del suo successo c’è la versatilità e il sapersi evolvere a seconda dei trend del momento e della personalità di ogni donna che lo sceglie.