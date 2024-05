Lo stile italiano casual chic che piace tanto anche agli sportivi

Uno stile inconfondibile

Un connubio che si concretizza nel legame tra Falconeri e la FIV (Federazione Italiana Vela), che il marchio del gruppo Oniverse supporta come Main sponsor dal 2019 e che è stato recentemente celebrato con un evento speciale a Milano. Protagonisti, gli atleti della scuderia azzurra, intervenuti presso il flagship store del brand in via Montenapoleone. Special guest Ruggero Tita, brand ambassador Falconeri, appassionato di vela sin da giovanissimo e già campione Olimpico a Tokyo 2020.